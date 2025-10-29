English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ക്ഷേമപെൻഷൻ 400 രൂപ കൂട്ടി, സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ, ആശമാർക്കും ആശ്വാസം

CM Pinarayi Vijayan: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ക്ഷേമപെൻഷൻ 400 രൂപ കൂട്ടി, സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ, ആശമാർക്കും ആശ്വാസം

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.  

Oct 29, 2025, 07:04 PM IST
  • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 400 രൂപ വ‍‍ർധിപ്പിച്ച് 2000 ആക്കി.
  • നേരത്തെ 1600 രൂപയായിരുന്നു പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.

CM Pinarayi Vijayan: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ക്ഷേമപെൻഷൻ 400 രൂപ കൂട്ടി, സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ, ആശമാർക്കും ആശ്വാസം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 400 രൂപ വ‍‍ർധിപ്പിച്ച് 2000 ആക്കി. നേരത്തെ 1600 രൂപയായിരുന്നു പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍, പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള ഒരു ഗഡു ഡിഎ കുടിശിക 4% നവംബറിലെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം നൽകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി പുതിയ പദ്ധതിയും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 1000 രൂപ വീതം നല്‍കും. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 33 ലക്ഷത്തിലേറെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സഹായം കിട്ടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അല്ലാത്ത ട്രാന്‍സ് വനിതകൾക്കും, പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും എല്ലാമാസവും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. 35-60 വയസ്സുവരെയുള്ളവരെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുക. നിലവില്‍ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്തവരെയാണ് പദ്ധതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. എ,എവൈ മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്, പിഎച്ച്എച്ച് മുന്‍ഗണനാവിഭാഗം, പിങ്ക് കാര്‍ഡ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. 

Also Read: SIR Kerala: കേരളത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കില്ല; എതിർപ്പുമായ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ

യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവര്‍ഷ കുടുംബവരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം നല്‍കുമെന്ന്  മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാരുടെയും ആശാവര്‍ക്കര്‍മാരുടെയും പ്രതിമാസ ഓണറേറിയവും 1000 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള കുടിശിക നല്‍കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രീപ്രൈമറി ടീച്ചര്‍മാരുടെയും ആയമാരുടെയും പ്രതിമാസ വേതനം ആയിരം രൂപ കൂട്ടി. ഗസ്റ്റ് ലക്ചര്‍മാരുടെ പ്രതിമാസ വേതനം പരമാവധി 2000 രൂപ വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റബറിന്റെ താങ്ങുവില കിലോയ്ക്ക് 180 രൂപയില്‍നിന്ന് 200 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തും. ഇത് നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില 28.20ല്‍നിന്ന് 30 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

CM Pinarayi VijayanAsha workersKerala Welfare Pensionമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻആശ വർക്കർമാർ

