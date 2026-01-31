Minister V Sivankutty: പത്താം ക്ലാസിലെ പഠനഭാരം കുറയും; അടുത്ത വർഷം മുതൽ സിലബസ് 25 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി

കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പത്താം ക്ലാസിലെ സിലബസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ സിലബസ് 25 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പത്താം ക്ലാസിൽ സിലബസ് കൂടുതലാണെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയത്തിലെ സിലബസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.
തേവലക്കരയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥി മിഥുന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഠനത്തിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലാകും പുതിയ ക്രമീകരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തേവലക്കര സ്കൂളിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച മിഥുൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വീടൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സൗകൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ് വെച്ചു നൽകിയ വീടിൻ്റെ താക്കോൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കൈമാറി. വീട് വെച്ച് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം പിരിച്ച ശേഷം അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തവർ ഉള്ള കാലത്താണ് മിഥുൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് വെച്ചു നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മിഥുൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും തേവലക്കര സ്കൂളിൽ ജോലി നൽകണമെന്നും ശിവൻകുട്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
