English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bike Accident: ചങ്ങരംകുളത്ത് ബൈക്ക് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

Bike Clashed To Electric Post: അമിതവേ​ഗതയിലെത്തിയ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:58 PM IST
  • റമീസിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല
  • അൻഷാദിന്റെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമാണ്

Read Also

  1. Kuthiran Accident: ലോറി മറിഞ്ഞത് 40 അടി താഴ്ചയിൽ,ഒരാൾ മരിച്ചു,തുരങ്കം തുറക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Brahma Yoga: കരിയർ പുരോ​ഗതി, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ബ്രഹ്മയോ​ഗത്താൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും രാശികൾ ഇവർ
6
Astrology
Brahma Yoga: കരിയർ പുരോ​ഗതി, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ബ്രഹ്മയോ​ഗത്താൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും രാശികൾ ഇവർ
Bike Accident: ചങ്ങരംകുളത്ത് ബൈക്ക് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം തരിയത്ത് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞാണ് ബൈക്ക് അപകടമുണ്ടായത്. കാഞ്ഞിയൂർ സ്വദേശി റമീസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത സുഹൃത്ത് അൻഷാദിന് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

Add Zee News as a Preferred Source

അൻഷാദിനെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിവേ​ഗതയിലെത്തിയ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് മറിയുകയും ചെയ്തു.

ബൈക്ക് അമിതവേ​ഗതയിലായിരുന്നുവെന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന റമീസിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന അൻഷാദിന്റെ ആരോ​ഗ്യ നില ​ഗുരുതരമാണ്. അൻഷാദ് നിലവിൽ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. അമിതവേ​ഗമാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bike accidentBike Accident Malappuramബൈക്ക് അപകടംമലപ്പുറം

Trending News