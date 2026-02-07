English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • KSRTC Bus Accident: വെമ്പായത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാൾ മരിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 7, 2026, 06:43 PM IST
  • അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.
  • നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ബസ് റോഡരികിലെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
  • സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച ശേഷമാണ് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്

KSRTC Bus Accident: വെമ്പായത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാൾ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു. വെമ്പായം കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി ജയചന്ദ്രൻ (56) ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.  നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ബസ് റോഡരികിലെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച ശേഷമാണു ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കടയിലേക്കും ഇടിച്ചുകയറി. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. 

KSRTC bus accidentAccident deathBike rider diedVembayamThiruvananthapuram

