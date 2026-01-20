Road Accident: മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

കുഴിത്തുറ: മാർത്താണ്ഡത്തെ മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ ദേഹത്തു വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രിയിലാണ്.
അപകടം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ്. ഏഴ് വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മരിച്ചത് ചാത്തങ്കോട് സ്വദേശി രമേഷാണ്. മീൻകയറ്റിവന്ന ലോറി കോഴികളുമായി മുന്നിൽപ്പോയ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയും ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മുന്നിൽ പോയ വാഹനങ്ങളിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുകയും അതിനിടെ കോഴികളെ അടച്ചിരുന്നു കൂടുകൾ അതുവഴി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന രമേഷിന്റെയും സഹയാത്രികന്റെയും ദേഹത്തു വീഴുകയുമായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ രണ്ടു ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മാർത്താണ്ഡം പോലീസ് കേസെടുത്തു.
നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്
പാലക്കാട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ കൊന്നക്കാട് സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെയും നിയസര പരിക്കേറ്റ രണ്ടു പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തേനീച്ച കൃഷിക്കായി മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത് എത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ടിപ്പർ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു.
