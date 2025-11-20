English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
SIR: എസ്ഐആർ റദ്ദാക്കണം; സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഹർജി നൽകി ബിനോയ് വിശ്വം

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം  ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 20, 2025, 02:40 PM IST
  • കേരളത്തിലെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ നാളെയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക.
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ അടിയന്തര സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഡൽഹി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം  ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. ബിഎൽഒമാരുടെ ആത്മഹത്യ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിലെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ നാളെയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക. 

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും, കോൺഗ്രസും, മുസ്ലീം ലീഗും നേരത്തേ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർജികൾ നാളെ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ അടിയന്തര സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  

