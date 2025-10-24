PM Shri: 'ഘടക പാർട്ടികളെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല എൽഡിഎഫ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്' പ്രതികരണവുമായി ബിനോയ് വിശ്വം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
മുന്നണി മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നും, എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:47 PM IST
  • പിഎംശ്രീയുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാ പത്രം എന്താണെന്നോ, അതിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കിട്ടിയ വാഗ്ദാനം എന്താണെന്നോ എന്നതിനേ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇരുട്ടിലാണ്.
  • കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ ഘടക കക്ഷികളെയും ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല എൽഡിഎഫ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്.

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളം ഭാഗമായതിൽ, ഇടത് മുന്നണിയിൽ ഭിന്നത. മുന്നണി മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നും, എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 27 ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൂടി നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു. 

'ഇത് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എല്‍ഡിഎഫ് അങ്ങനെയല്ല ഗൗരവമേറിയ തീരുമാനങ്ങളില്‍ നിലപാടെടുക്കല്‍. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മര്യാദയും മാന്യതയും കാണിക്കണം' എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പിഎംശ്രീയിൽ അംഗമായത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നടപ്പിലാക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പിഎംശ്രീയുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാ പത്രം എന്താണെന്നോ,  അതിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കിട്ടിയ വാഗ്ദാനം എന്താണെന്നോ എന്നതിനേ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇരുട്ടിലാണ്. അത് അറിയാൻ എൽഡിഎഫിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കും അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ ഘടക കക്ഷികളെയും ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല എൽഡിഎഫ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.  

Binoy ViswamPM Shri SchemeKeralaCPI

