English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

PM Shri Controversy: മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:19 AM IST
  • എൽഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാണ് സിപിഐയും സിപിഎം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • ഇന്ന് ചേരുന്ന സിപിഐ എക്സിക്യുട്ടീവിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയാം
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
6
Menopause health
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
5
Rahu Ketu Transit
Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Ruchak Rajyogam
Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

ആലപ്പുഴ: പിഎം ശ്രീ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കുമെന്നും ചർച്ചക്കുള്ള വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാണ് സിപിഐയും സിപിഎം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ചേരുന്ന സിപിഐ എക്സിക്യുട്ടീവിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്നും സമവായ നീക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഏറ്റവും ശരിയായ തീരുമാനം യോഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സിപിഐ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗം ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PM Shri ControversyPM ShriBinoy VishwamCPM

Trending News