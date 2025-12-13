Binoy Viswam: ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ജനങ്ങളുടെ വിധിയെ ഇടതുപക്ഷം മാനിക്കുകയും, തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധിയുടെ പാടങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. യുഡിഎഫും ബിജെപിയും പരോക്ഷമായും, പ്രത്യക്ഷമായും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് എൽഡിഎഫിനെ നേരിടാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും ഈ പ്രവണതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
