Binoy Viswam: 'വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ, കണക്കുണ്ട്'; ബിനോയ് വിശ്വം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 5, 2026, 04:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കാണാൻ പോയിരുന്നുവെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ തന്ന പണത്തിന് കണക്കുണ്ടെന്നും മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നതെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. വഴിവിട്ട സഹായം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം വാങ്ങിയതെന്നും പണം വാങ്ങിയെങ്കിൽ വാങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. ബിനോയ് തന്റെ പക്കൽ നിന്നും മൂന്നു മാസം മുൻപു പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആരോപണം. 

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പോരാട്ടമാണെന്നും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വിജയത്തെക്കാൾ പരാജയം ഉണ്ടായെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. ജയിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്നും ശിരസ് കുനിച്ചു പിടിക്കണമെന്നും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അയ്യോ എന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ച് പറഞ്ഞ് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും തിരുത്തൽ വേണ്ടിടത്ത് അത് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത പോരാട്ടം ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നും നല്ല തിരിച്ചറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടിടത്ത് അത് ചെയ്യണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും അല്ലാതെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ലെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി.

Binoy ViswamVellappally NadesanCPMLDF

