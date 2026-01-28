തിരുവനന്തപുരം: ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സി.എസ്.ഐ.ആർ-നിസ്റ്റും (NIIST) അങ്കമാലി ആസ്ഥാനമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബയോ വസ്തും സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ലോകത്തിലാദ്യമായി മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങളെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്ന വിപ്ലവകരമായ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് പാപ്പനംകോടുള്ള നിസ്റ്റ് ക്യാമ്പസിലാണ് നടന്നത്.
സി.എസ്.ഐ.ആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. എൻ. കലൈസെൽവിയിൽ നിന്നും ബയോ വസ്തും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ജോഷി വർക്കി സാങ്കേതികവിദ്യ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റുവാങ്ങി. നിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സി. ആനന്ദരാമകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ ചടങ്ങിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേവലം 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കിലോ ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യത്തെ കൃഷിക്ക് ഉതകുന്ന മണ്ണാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തലാണിത്.
സാധാരണയായി മാലിന്യസംസ്കരണത്തിൽ നേരിടാറുള്ള ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക സുഗന്ധലേപനങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഇവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള സംസ്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ പൊടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി പുനരുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ഡോ. ജോഷി വർക്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ രാസപ്രക്രിയകൾക്കും യന്ത്രഭാഗങ്ങൾക്കുമായി മുപ്പതിലധികം പേറ്റന്റുകൾ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ ആന്റണി ഡേവിഡ് ആൻഡ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡൽഹി എയിംസിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഐ.സി.എ.ആർ (ICAR) പോലുള്ള ദേശീയ ഏജൻസികളും വിവിധ കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഈ നീക്കം ഭാവിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ മാതൃകകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
