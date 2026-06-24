/Bishwanath Singh: ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി; തീരുമാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും. തീരുമാനം ഇന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് എടുത്തത്.
ഈ മാസം 30 ന് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ എ ജയതിലക് വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയുടെ നിയമനം. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ സംസ്ഥാന സർവീസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.
അദ്ദേഹം ധനകാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്റ്റോര് പര്ചേസ് വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റീബില്ഡ് കേരളയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീസ് ഓഫീസര് എന്നീ അധിക ചമതലകളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി പദവിയിലിരിക്കെയാണ് ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയുടെ ധനകാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായുള്ള നിയമനം.
ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കളക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ ബിഹാർ സ്വദേശിയാണ്.
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