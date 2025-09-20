തിരുവനന്തപുരം: തിരുമല വാര്ഡ് കൗണ്സിലറും ബിജെപി നേതാവുമായ കെ.അനില്കുമാര് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്. കൗണ്സിലര് ഓഫീസില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടത്.
രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഓഫീസില് എത്തിയ അനില്കുമാര് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അനില്കുമാര് പ്രസിഡന്റായ വലിയശാല ഫാം ടൂര് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ആത്മഹത്യക്കു പിന്നിലെന്നാണു റിപ്പോര്ട്ട്. സൊസൈറ്റി ആറു കോടിയോളം രൂപ വായ്പ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സൊസൈറ്റിയില് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുകയും നിക്ഷേപകര്ക്ക് പണം തിരികെ കൊടുക്കാന് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തതോടെ തമ്പാനൂര് പോലീസില് പരാതികള് വന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റാരും സഹായിച്ചില്ലെന്ന് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതോടെ താന് ഒറ്റപ്പെട്ടുവെന്നും താനോ കുടുംബമോ ഒരു പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ കുറ്റവും തനിക്കായെന്നും അതുകൊണ്ടു ജീവനൊടുക്കുകയാണെന്നും കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് ബിജെപിക്കെതിരെയും പരാമര്ശമുണ്ട്. അനില് നേതൃത്വം നല്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്ക് സാമ്പത്തികമായി തകര്ന്നിരുന്നു. അതില് പാര്ട്ടി ഇടപെട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം.
