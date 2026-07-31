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  • /R Sugathan Leave: സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ: തീരുമാനം മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയുമറിയാതെ, ആഭ്യന്തര അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം!

R Sugathan Leave: സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ: തീരുമാനം മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയുമറിയാതെ, ആഭ്യന്തര അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം!

മന്ത്രിയോ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ അറിയാതെ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:48 PM IST
R Sugathan Leave: സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ: തീരുമാനം മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയുമറിയാതെ, ആഭ്യന്തര അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം!
Image Credit: R Sugathan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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