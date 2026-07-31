/R Sugathan Leave: സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ: തീരുമാനം മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയുമറിയാതെ, ആഭ്യന്തര അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം!

തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പാ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. മന്ത്രിയോ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ അറിയാതെ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
സുഗതൻ നൽകിയ അവധി അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനായി അയച്ചിരുന്നു. അവധി അപേക്ഷ നഗരസഭാ കൗൺസിലിന് പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഈ മറുപടി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി കത്ത് നൽകിയത്. എന്നാൽ, തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടായി മാറ്റിയതിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
സുഗതന് ആറുമാസത്തേക്ക് അവധി അനുവദിച്ച നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി മേയർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവധി അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് രീതി തീരുമാനിക്കാൻ മേയർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൗൺസിൽ അംഗത്തിന്റെ അംഗത്വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മേയറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഇതിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ പിൻബലമുണ്ടെന്നും മേയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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