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R Sugatha Bail Rejected: ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന് തിരിച്ചടി; വധശ്രമ കേസിലും പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ജാമ്യമില്ല

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബിജെപി വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലറായ സുഗതനെ പോലീസ് പിടികൂടുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:42 PM IST
R Sugatha Bail Rejected: ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന് തിരിച്ചടി; വധശ്രമ കേസിലും പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ജാമ്യമില്ല
Image Credit: R Sugathan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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