/R Sugatha Bail Rejected: ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന് തിരിച്ചടി; വധശ്രമ കേസിലും പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ജാമ്യമില്ല

തിരുവനന്തപുരം: വധശ്രമ കേസിൽ കാപ്പ കേസ് പ്രതിയും തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ ബിജെപി കൗണ്സിലറുമായ സുഗതന് ജാമ്യമില്ല. വീട്ടിൽ കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ഇയാളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ജൂണിലാണ് സുഗതനെ പോലീസ് വീട് വളഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസ് വെടിയുതിർത്ത് സംഘർഷാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സുഗതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ ആണ് സുഗതൻ.
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