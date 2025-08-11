English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Priyanka Gandhi Missing: 'പരാതിക്ക് മറുപരാതി'; മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി

സുരേഷ് ​ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കെഎസ് യു പരാതി നൽകിയതിന് പകരമെന്നോണമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഇപ്പോൾ ബിജെപി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 05:24 PM IST
  • വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കാണ് മുകുന്ദൻ പരാതി നൽകിയത്.
  • മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി.

Read Also

  1. Suresh Gopi Missing: 'കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ല'; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കെഎസ്‍യു നേതാവ്

Trending Photos

Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
5
Kerala Lottery Result 2025
Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
6
Surya Shani Yuti
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Priyanka Gandhi Missing: 'പരാതിക്ക് മറുപരാതി'; മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി

വയനാട്: വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി. ബിജെപി പട്ടികവർഗ്ഗമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മുകുന്ദൻ പള്ളിയറയാണ് പരാതിക്കാരൻ. വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കാണ് മുകുന്ദൻ പരാതി നൽകിയത്. മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി. ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രിയങ്കയെ കണ്ടില്ല. ആദിവാസി വിഷയങ്ങളിലും എംപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരാതി സ്വീകരിച്ച് പ്രിയങ്കയെ കണ്ടെത്തി തരണമെന്നാണ് മുകുന്ദന്റെ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപിയുമായ സുരേഷ് ​ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കെഎസ്യു നേതാവ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ​ഗോപിയെ തൃശൂര്‍ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കെഎസ്‍യു തൃശൂര്‍ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഗോകുൽ ഗുരുവായൂര്‍ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായതെന്നായിരുന്നു പരാതി. 

Also Read: TTC Student Death: വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണത്തിൽ ആൺസുഹൃത്ത് റമീസ് അറസ്റ്റിൽ; കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രതിചേർത്തേക്കും

അതേസമയം വിമർശനങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് ​ഗോപി ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു സുരേഷ് ​ഗോപിയുടെ മറുപടി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Wayanad MP Priyanka GandhiPriyanka GandhiWayanadBJPവയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ​ഗാന്ധി

Trending News