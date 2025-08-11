Priyanka Gandhi Missing: 'പരാതിക്ക് മറുപരാതി'; മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി

വയനാട്: വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി. ബിജെപി പട്ടികവർഗ്ഗമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മുകുന്ദൻ പള്ളിയറയാണ് പരാതിക്കാരൻ. വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കാണ് മുകുന്ദൻ പരാതി നൽകിയത്. മൂന്ന് മാസമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി. ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രിയങ്കയെ കണ്ടില്ല. ആദിവാസി വിഷയങ്ങളിലും എംപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരാതി സ്വീകരിച്ച് പ്രിയങ്കയെ കണ്ടെത്തി തരണമെന്നാണ് മുകുന്ദന്റെ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കെഎസ്യു നേതാവ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയെ തൃശൂര് മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കെഎസ്യു തൃശൂര് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഗോകുൽ ഗുരുവായൂര് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായതെന്നായിരുന്നു പരാതി.
അതേസമയം വിമർശനങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി.
