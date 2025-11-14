V Muraleedharan: നടപ്പിലാക്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിധി; ബിഹാറിലെ ജയം കേരളത്തിലും ഊർജം നൽകുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം: നടപ്പിലാക്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിധിയാണ് ബിഹാറിലെ വിജയമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ദേശീയതക്കൊപ്പം നിന്ന്. സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണയും ബിജെപിക്കൊപ്പമായിരുന്നുവെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ ജനത കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ജയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ബിജെപിക്ക് ഊർജം നൽകുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും മുരളീധരൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അവകാശവാദം ജനം തള്ളിയെന്നും അദ്ദേഹം പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞാൽ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നില മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്നും മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം ബിഹാറിലെ വിജയം കേരളത്തിലും മാതൃക ആക്കാവുന്നതാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ എൻ ഡി എക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും കേരളത്തിലും എൻഡിഎ വർഗീയ മുന്നണിയാണെന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ്സും ഇന്ത്യാ മുന്നണിക്ക് ബാധ്യതയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ അതെ വിഡ്ഢിത്തം കേരളത്തിലെ നേതാക്കളും ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. രാഹുലിൻ്റെ വോട്ട് ചോരി ബിഹാറിൽ ആരും ഏറ്റു പിടിച്ചില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
