തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സര്‍ക്കുലറില്‍ ബിജെപിയുടെ സീല്‍; മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കെതിരെ ബിജെപി

 പഴി ബിജെപിയുടെ പുറത്ത് ചാരാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ബിജെപി പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:39 PM IST
  • കത്ത് അയച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻജിഓ യൂണിയൻ നേതാവാണ്
  • ഇയാൾക്കെതിരെ ആണ് നടപടി എടുത്തതത്
  • സിപിഎം കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡീൽ നടക്കുന്നതായും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: പൊന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു! ഇന്നും കൂടി വില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പൊന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു! ഇന്നും കൂടി വില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക സര്‍ക്കുലറില്‍ ബിജെപിയുടെ സീല്‍ പതിച്ച സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കെതിരെ ബിജെപി. പഴി ബിജെപിയുടെ പുറത്ത് ചാരാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ബിജെപി പറഞ്ഞു.

കത്ത് അയച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻജിഓ യൂണിയൻ നേതാവാണെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ ആണ് നടപടി എടുത്തതെന്നും സിപിഎം കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡീൽ നടക്കുന്നതായും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ജയ്സൽ പി അസീസ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചയാളാണെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി മത്സരിക്കുന്ന നേമത്ത് അതേ വകുപ്പിലെ ലേബർ ഓഫീസർ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ ആയി എത്തുന്നുവെന്നും ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള കണ്ണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് ഇല്ലേയെന്നും ബിജെപി ചോദിച്ചു.

വിഷയത്തിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റണം എന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ സീൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ബിജെപി സീൽ പതിച്ച അപേക്ഷ മാത്രമല്ലല്ലോ നൽകുന്നതെന്നും അത് മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു എങ്ങനെ അയക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. 

Vishnupriya S

...Read More

