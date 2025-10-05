English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajeev Chandrasekhar: 'വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ഇന്ന്'; ട്രെഡ് മില്ലിൽ നിന്ന് വീണതിനെ കുറിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിനിടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:23 PM IST
  • വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചുവെന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം.
  • ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാനും പരിക്കേൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പാഠമാണ് താൻ പഠിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Rajeev Chandrasekhar: 'വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ഇന്ന്'; ട്രെഡ് മില്ലിൽ നിന്ന് വീണതിനെ കുറിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: ട്രെഡ് മില്ലിൽ നിന്ന് വീണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരിക്കേറ്റു. ട്രെ‍ഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വീണത്. ട്രെഡ് മില്ലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിലത്തു വീണ് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറയിച്ചത്.  

വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചുവെന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം. ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാനും പരിക്കേൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പാഠമാണ് താൻ പഠിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖത്ത് പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ഫലമെന്നും അദ്ദേഹം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കുറിച്ചു. 

Also Read: State Drugs Controller Circular: 'പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനില്ലാതെ വിൽപ്പന പാടില്ല, 2 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ്സിറപ്പ് നൽകരുത്'; സർക്കുലറുമായി ഡ്ര​ഗ് കൺട്രോളർ

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

തെല്ല് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാനും പരുക്ക് പറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ആ പാഠം. എനിക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെ. മുഖത്തെ പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ബാക്കിപത്രം.

ഗുണപാഠം  - ട്രെഡ് മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

