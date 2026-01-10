English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rajeev Chandrasekhar: എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതികരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:13 PM IST
  • കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ദുരൂഹമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.
  • കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെയും പി.എസ്. പ്രശാന്തിന്റെയും പേരുകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ അറസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോയെന്ന് സംശയമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചോദിച്ചു. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നും സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് കുറുവ സംഘമാണ് അതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.  

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ.ഡി.എഫിനും യു.ഡി.എഫിനുമെതിരെ എൻ.ഡി.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 14-ന് മകരവിളക്ക് ദിവസം വീടുകളിലും നാട്ടിലും 'അയ്യപ്പജ്യോതി' തെളിയിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അറിയിച്ചു. 

Also Read: Thantri Kandararu Rajeevaru Hospitalized: തന്ത്രിക്ക് ജയിലിൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

അതേസമയം, കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ദുരൂഹമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെയും പി.എസ്. പ്രശാന്തിന്റെയും പേരുകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭണ്ഡാരം സൂക്ഷിക്കാൻ തന്ത്രിക്ക് അധികാരമില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡാണ് കൊള്ളയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആചാര ലംഘനത്തിന് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണെന്നും, റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

