തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയിക്കാനായി എസ്ഡിപിഐയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്. പത്തു കൊല്ലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എസ്ഡിപിഐയുടെ കാലു പിടിക്കുകയാണെന്നും എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയിൽ സിപിഎമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണെന്നും നേമത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വരട്ടയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് മോദി സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന രാഹുലിന്റെ ആരോപണം തള്ളിയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, രാഹുൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിഡ്ഢിയെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ അയച്ചുതരാമെന്നും അതൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഫ്സിആര്എ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പൊളിക്കുമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ടെന്നും എഫ്സിആര്എ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വത്കരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എഫ്സിആര്എ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങള് വിഡ്ഢികളാണോയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ചോദിച്ചു. എഫ്സിആര്എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്നത് തന്റെ ഉറപ്പാണമെന്നും നൂറു ശതമാനം ഗ്യാരന്റി നൽകുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
