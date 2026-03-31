English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Rajeev Chandrashekhar: 'പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയിക്കാനായി എസ്‍ഡിപിഐയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നു'; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 31, 2026, 07:37 PM IST
  • ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് മോദി സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണം തള്ളിയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, രാഹുൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
  • വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിഡ്ഢിയെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയിക്കാനായി എസ്‍ഡിപിഐയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. പത്തു കൊല്ലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എസ്‍ഡിപിഐയുടെ കാലു പിടിക്കുകയാണെന്നും എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയിൽ സിപിഎമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണെന്നും നേമത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വരട്ടയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് മോദി സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണം തള്ളിയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, രാഹുൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിഡ്ഢിയെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ അയച്ചുതരാമെന്നും അതൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഫ്‍സിആര്‍എ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പൊളിക്കുമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ടെന്നും എഫ്‍സിആര്‍എ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വത്കരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എഫ്‍സിആര്‍എ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങള്‍ വിഡ്ഢികളാണോയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ചോദിച്ചു. എഫ്‍സിആര്‍എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്നത് തന്‍റെ ഉറപ്പാണമെന്നും നൂറു ശതമാനം ഗ്യാരന്‍റി നൽകുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Rajeev ChandrashekharBJPCPMCongressSDPI

Trending News