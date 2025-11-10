English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • BJP: 'അഴിമതിരഹിത ഭരണം ബിജെപി കൊണ്ടുവരും'; രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

അഴിമതി രഹിത ഭരണം ബിജെപി കൊണ്ടുവരുമെന്നും, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൻഡിഎ ആണ് കഴിവുള്ള മുന്നണി എന്നും സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അഴിമതി രഹിത ഭരണം ബിജെപി കൊണ്ടുവരുമെന്നും, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൻഡിഎ ആണ് കഴിവുള്ള മുന്നണി എന്നും സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ.  ഇന്ന് മുതൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബിജെപിയുടെ മുഴിവൻ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ബിജെപിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ, ഇത്രയും കാലമായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന വാഗ്താനം നൽകിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

'ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ. രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ലഭിച്ച അവസരമാണിത്. ഇന്ന് മുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും തേടുന്നു' എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. 

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 9 ന് പോളിങ് ആരംഭിക്കും. 7 ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 11 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പോളിങ്. ഡിസംബർ 13 ന് വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും. 

