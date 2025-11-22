BLO Collapsed: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനിടെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു. അഞ്ചരക്കണ്ടി കുറ്റിക്കര സ്വദേശി വലിയവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ (53) ആണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ജോലിയിലെ സമ്മർദമാണ് കുഴഞ്ഞ് വീണതിന് കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. രാമചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ ഡിഡിഇ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാണ് രാമചന്ദ്രൻ.
എന്നാൽ എസ്ഐആര് സമയക്രമം മാറ്റില്ലെന്നും ഡിസംബര് 9ന് തന്നെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ബിഎൽഒമാരെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന പാര്ട്ടികളുടെ വിമര്ശനം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് തള്ളി. എസ്ഐആര് നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും സമയക്രമം മാറ്റില്ലെന്ന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രത്തൻ ഖേൽക്കര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
