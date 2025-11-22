English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • BLO Collapsed: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

BLO Collapsed: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

BLO Collapsed: അഞ്ചരക്കണ്ടി കുറ്റിക്കര സ്വദേശി വലിയവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ (53) ആണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:50 PM IST
  • ജോലിയിലെ സമ്മർദമാണ് കുഴഞ്ഞ് വീണതിന് കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
  • രാമചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • കണ്ണൂർ ഡിഡിഇ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാണ് രാമചന്ദ്രൻ.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
5
Mars Transit
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
Nov 21 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രേമബന്ധങ്ങളില്‍ തകര്‍ച്ചയുണ്ടായേക്കാം..അറിയൂ ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 21 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രേമബന്ധങ്ങളില്‍ തകര്‍ച്ചയുണ്ടായേക്കാം..അറിയൂ ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
12
Love Horoscope
Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
BLO Collapsed: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനിടെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു. അഞ്ചരക്കണ്ടി കുറ്റിക്കര സ്വദേശി വലിയവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ (53) ആണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ജോലിയിലെ സമ്മർദമാണ് കുഴഞ്ഞ് വീണതിന് കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. രാമചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ ഡിഡിഇ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാണ് രാമചന്ദ്രൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ എസ്ഐആര്‍ സമയക്രമം മാറ്റില്ലെന്നും ഡിസംബര്‍ 9ന് തന്നെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ബിഎൽഒമാരെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന പാര്‍ട്ടികളുടെ വിമര്‍ശനം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ തള്ളി. എസ്ഐആര്‍ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും സമയക്രമം മാറ്റില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രത്തൻ ഖേൽക്കര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

BLO CollapsedKannurSIR Camp

Trending News