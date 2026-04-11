Sreenanda Death: ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു; സംസ്കാരം 1.30 ന്

കർണാടക: ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനിടെ മരിച്ച ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. പൊതുദർശനം 1 മണിവരെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
സംസ്ക്കാര ചടങ്ങുകൾ ഒന്നരയോടെ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ ശ്രീനന്ദയുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രീയിൽ കഴിഞ്ഞു. പാലക്കാട്ടെ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് കുടുംബം അടക്കമുള്ള 40 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു ശ്രീനന്ദ ചിക്കമംഗളൂരുവിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. ശ്രീനന്ദയെ ഏപ്രിൽ 7 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മാണിക്യധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു കാണാതാകുന്നത്.
തുടർന്ന് ശ്രീനന്ദയ്ക്കായി പോലീസ്, വനംവകുപ്പ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന എന്നിവരുള്പ്പെടുന്ന 100 അംഗ സ്പെഷ്യല് ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും തുടർന്ന് ഇന്നലെയോടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. 1500 അടി താഴ്ചയുള്ള മാണിക്യ ധാര വ്യൂ പോയിന്റിന് താഴെ ഭാഗത്തെ താഴ്വാരത്തു നിന്നാണ് മൃതദേഹം കിട്ടിയത്. മൃതദേഹം മരത്തിന് മുകളില് കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മരണത്തിൽ ദുരൂഹത കുടുംബം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
