Idukki News: കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ; സംഭവം ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത്

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. പച്ചടി സ്വദേശി മേരിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടുപറമ്പിലാണ് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മേരിക്കുട്ടി മാത്യു, മകൻ റെജി എന്നിവരെ കുറെ നാളുകളായി കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഇരുവരെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടതായാണ് പൊലീസിന്റെ സംശയം. ഫൊറൻസിക് സംഘമെത്തി വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാകും സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുക.
ഇരുവരെയും കാണാതായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇളയ മകനോട് വിവരം തിരക്കിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടിയിൽ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ ഈ വിവരം മകളെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് മകൾ നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പറമ്പിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഇളയ മകൻ സജിയെ കാണാനില്ലെന്നും കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും ഇടുക്കി എസ്പി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
