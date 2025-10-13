Mullaperiyar Dam: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; സന്ദേശം എത്തിയത് ഇ-മെയിൽ വഴി

ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിന് ബോംബ് ഭീഷണി. ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. തൃശൂര് കളക്ടറേറ്റിലേക്കാണ് ഇ-മെയിൽ സന്ദേശമായി ഭീഷണിയെത്തിയത്. സംഭവത്തെതുടര്ന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിൽ പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. വ്യാജ സന്ദേശമാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്.
