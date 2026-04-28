ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിന് സമീപമുള്ള രാംനഗരയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്വദേശിയായ സുബിൽ പി.ടി (37), വയനാട് സ്വദേശി അജിത്ത് (36) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിലെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം നിയന്ത്രണം വിടാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിലവിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും രാംനഗരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
