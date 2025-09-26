English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം; ദുൽഖര്‍ സൽമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി

Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാ​ഗമായി കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:34 PM IST
  • നടൻ ദുൽഖര്‍ സൽമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.
  • കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം

Read Also

  1. Dulquer Salmaan : ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായി ദുൽഖർ സൽമാൻ; കാരണം തേടി ആരാധകർ

Trending Photos

Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
8
Shani Vakri 2025
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Dulquer Salmaan: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം; ദുൽഖര്‍ സൽമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൽ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ. കസ്റ്റംസിന്റെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ നിയമവിധേയമായാണ് വാഹനം വാങ്ങിയതെന്ന് ദുൽഖ‍ർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് വാഹനങ്ങളാണ് ദുൽഖറിന്റേതായി സംശയ നിഴലിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട് ലാൻഡ് റോവറും രണ്ട് നിസാൻ കാറുകളുമാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. താൻ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിയമപരമായി ആണെന്നും താൻ ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ദുൽഖർ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

വാഹനം പിടിച്ചെടുത്ത നടപടി റദ്ദാക്കാൻ ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ദുൽഖറിനെ അടുത്ത ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കാനാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കം. വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി.

നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ കടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ ആരംഭിച്ചത്. കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 150ഓളം വാഹനങ്ങളിൽ 38 എണ്ണം മാത്രമാണ് കസ്റ്റംസ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dulquer SalmaanKerala high CourtOperation Numkhorഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർദുൽഖര്‍ സൽമാൻ

Trending News