Rahul Mamkootathil: ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുവരുത്തി, മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതിയുടെ മൊഴി

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാമത്തെ പീഡന പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ മൊഴിയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് രാഹുലിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നിരന്തരം വാട്സാപ്പിൽ മെസേജ് അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചു. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ തന്നെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി വിശ്വസിപ്പിച്ചതായി യുവതി പറയുന്നു.
2024 ഏപ്രിൽ 8ന് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു. പീഡനത്തിന് ശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാണെന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും, ചെരിപ്പും അടിവസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിപ്പിച്ചതായും യുവതി മൊഴി നൽകി. ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാഹുൽ തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയതായും യുവതിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്.
ഗർഭം അലസിയതോടെ വീണ്ടും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ഏപ്രിൽ 26-ന് വടകരയിലെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ജീവിക്കാൻ വകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുൽ തന്നിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ വാങ്ങിയതായി യുവതി പറയുന്നു. എംഎൽഎ ആയ ശേഷം ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പണമില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാക്കി.
മൂന്നാം പരാതിയിൽ ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അതീവ രഹസ്യമായായിരുന്നു നീക്കങ്ങൾ. പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രാഹുലിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നിലവിൽ മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിലാണ് രാഹുൽ ഉള്ളത്.
കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് രാഹുൽ തർക്കിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. താൻ പുറത്തുവരുമെന്നും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെല്ലുവിളിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
