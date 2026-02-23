English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Building Collapse: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൂന്ന് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

Building Collapse: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൂന്ന് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

Building Collapses In Valiyangadi: കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:22 PM IST
  • വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടമാണ് തകർന്ന് വീണത്
  • കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് നടപ്പായില്ല

Building Collapse: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൂന്ന് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

കോഴിക്കോട്: വലിയങ്ങാടിയിൽ മീൻചന്തയ്ക്ക് സമീപം കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് വൻ അപകടം. മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുൻപ് പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പഴക്കമേറിയ കെട്ടിടമാണ് തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

മൂന്നുപേരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അപകടസമയം തൊഴിലാളികൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം. ഉടൻതന്നെ നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമനസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം തകർന്നു വീണതാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഈ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് അത് നടപ്പിലായിരുന്നില്ല. ന​ഗരസഭയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാണിത്. ലോഡിങ് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. ഇവർ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Building collapseValiyangadiKozhikode

