Building Collapse: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൂന്ന് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

കോഴിക്കോട്: വലിയങ്ങാടിയിൽ മീൻചന്തയ്ക്ക് സമീപം കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് വൻ അപകടം. മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുൻപ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പഴക്കമേറിയ കെട്ടിടമാണ് തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും വിവരം.
മൂന്നുപേരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അപകടസമയം തൊഴിലാളികൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം. ഉടൻതന്നെ നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമനസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം തകർന്നു വീണതാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഈ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് അത് നടപ്പിലായിരുന്നില്ല. നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ലോഡിങ് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. ഇവർ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.