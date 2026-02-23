English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Building Collapse: കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ സംഭവം; അപകടത്തിൽപെട്ട അഞ്ചിൽ 4 പേരും മരിച്ചു

Building Collapse: കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ സംഭവം; അപകടത്തിൽപെട്ട അഞ്ചിൽ 4 പേരും മരിച്ചു

Building Collapse: കെട്ടിടത്തിന് താഴെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ജബ്ബാര്‍, ബഷീര്‍, അഷ്റഫ്, വിനോദ് എന്നീ തൊഴിലാളികളാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളികള്‍ ശരീരത്തില്‍ പതിച്ച് മരിച്ചത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:01 PM IST
  • ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാള്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.
  • രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തോട് ചേന്നുളള വലിയങ്ങാടിയിലേക്കുളള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ കോര്‍പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലെ സണ്‍ഷൈഡ് സ്ളാബുകള്‍ തകര്‍ന്ന് താഴെ വീണത്.
  • ഇതിന് താഴെ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ മുകളിലാണ് സ്ലാബ് പതിച്ചത്.

Building Collapse: കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ സംഭവം; അപകടത്തിൽപെട്ട അഞ്ചിൽ 4 പേരും മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: വലിയങ്ങാടിയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഗോഡൗണ്‍ കെട്ടിടത്തിലെ സ്ളാബുകള്‍ തകര്‍ന്ന് വീണ അപകടത്തില്‍ മരണം നാലായി. അപകടത്തിൽപെട്ട അഞ്ചിൽ 4 പേരും മരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന് താഴെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ജബ്ബാര്‍, ബഷീര്‍, അഷ്റഫ്, വിനോദ് എന്നീ തൊഴിലാളികളാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളികള്‍ ശരീരത്തില്‍ പതിച്ച് മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാള്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തോട് ചേന്നുളള വലിയങ്ങാടിയിലേക്കുളള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ കോര്‍പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലെ സണ്‍ഷൈഡ് സ്ളാബുകള്‍ തകര്‍ന്ന് താഴെ വീണത്. ഇതിന് താഴെ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ മുകളിലാണ് സ്ലാബ് പതിച്ചത്.

ഏഴ് പേരായിരുന്നു അപകട സമയം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ളാബുകള്‍ അടര്‍ന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ട് ഓടി മാറിയ രണ്ട് പേര്‍ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു തൊഴിലാളികള്‍ ഓടിയെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. രണ്ട് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായെങ്കിലും ബീമിന് അടിയില്‍ പെട്ട മൂന്ന് പേരെ ഫയര്‍ഫോഴ്സ് എത്തിയ ശേഷമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

ബീച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ബഷീറിന്‍റെയും അഷ്റഫിന്‍റെയും ജീവന്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തി അര മണിക്കൂറിനകം ജബ്ബാറും മരിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികില്‍സയില്‍ ഇരിക്കെ വൈകീട്ടോടെയാണ് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി വിനോദന്‍ മരിച്ചത്. 

Building collapseValiyangadiKozhikodeDeath toll

