Bullets Found In Toilet: പേട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി; അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: പേട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആശുപത്രിയിൽ മുൻ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടകളല്ല കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
