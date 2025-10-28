English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dead Body Found: വയനാട്ടിൽ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം; കാലുകള്‍ വയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ

Dead Body Found In Wayanad: ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹമാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:26 PM IST
  • നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
  • മൃതദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ വയർ ഉപയോ​ഗിച്ച് ബന്ധിച്ച നിലയിലാണ്

വയനാട്: വയനാട് കൽപ്പറ്റയിലെ കമ്പളക്കാട് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹമാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. കമ്പളക്കാട് ഒന്നാം മൈലിൽ നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിലാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകളും വയർ ഉപയോ​ഗിച്ച് ബന്ധിച്ച നിലയിലാണ്. ബാ​ഗ്, മദ്യക്കുപ്പി, പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പി എന്നിവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

ALSO READ: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഫോറൻസിക് വിദ​ഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

