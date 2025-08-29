തൃശൂർ: തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പോലീസും നാട്ടുകാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബസ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
പുറ്റേക്കര ഭാഗത്ത് വച്ചാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് തൃശൂർ-കുന്നംകുളം ബൈപ്പാസിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. ബസിന്റെ മുൻവശം പൂർണമായി തകർന്ന നിലയിലാണ്. വാഹനം മാറ്റുന്നതിന് ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
