Bus Accident: തൃശൂര്‍-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയില്‍ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 17 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Bus Overturned: അപകടത്തിൽ 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പോലീസും നാട്ടുകാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബസ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 29, 2025, 11:48 AM IST
  • വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്
  • അപകടത്തെത്തുടർന്ന് തൃശൂർ-കുന്നംകുളം ബൈപ്പാസിൽ വലിയ ​ഗതാ​ഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു

Bus Accident: തൃശൂര്‍-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയില്‍ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 17 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

തൃശൂർ: തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പോലീസും നാട്ടുകാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബസ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

പുറ്റേക്കര ഭാ​ഗത്ത് വച്ചാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് തൃശൂർ-കുന്നംകുളം ബൈപ്പാസിൽ വലിയ ​ഗതാ​ഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. ബസിന്റെ മുൻവശം പൂർണമായി തകർന്ന നിലയിലാണ്. വാഹനം മാറ്റുന്നതിന് ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bus accidentബസ് അപകടം

Trending News