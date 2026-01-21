English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sexual Harassment Allegation: ഷിംജിത മുസ്തഫ മം​ഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന; മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമം, അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്

Shimjitha Musthafa: ദീപക്കിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനും പ്രതിയെ പിടികൂടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:45 AM IST
  • കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി
  • ബസിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു

Sexual Harassment Allegation: ഷിംജിത മുസ്തഫ മം​ഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന; മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമം, അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്

കോഴിക്കോട്: സൈബർ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ, കേസിലെ പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായി സൂചന. ഇവർ മംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ദീപക്കിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനും പ്രതിയെ പിടികൂടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ ഷിംജിത മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായും വിവരമുണ്ട്. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, ബസിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും യുവതിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം തെളിയിക്കാനുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഗോവിന്ദപുരത്തെ വീട്ടിലാണ് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപക്കിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ ഏറെ വൈകിയും വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ബസിൽ വെച്ച് മോശമായി പെരുമാറി എന്നാരോപിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന കടുത്ത സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങളിൽ മനംനൊന്താണ് ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. യുവതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

