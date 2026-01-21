കോഴിക്കോട്: സൈബർ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ, കേസിലെ പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായി സൂചന. ഇവർ മംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ദീപക്കിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനും പ്രതിയെ പിടികൂടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടെ ഷിംജിത മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായും വിവരമുണ്ട്. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, ബസിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും യുവതിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം തെളിയിക്കാനുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഗോവിന്ദപുരത്തെ വീട്ടിലാണ് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപക്കിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ ഏറെ വൈകിയും വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ബസിൽ വെച്ച് മോശമായി പെരുമാറി എന്നാരോപിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന കടുത്ത സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങളിൽ മനംനൊന്താണ് ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. യുവതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
