English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

C Krishnakumar: പാലക്കാട് സ്ഫോടനം; സ്ഫോടനമുണ്ടായത് എസ്ഡിപിഐ സ്വാധീന മേഖലയിലെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ

എസ്ഡിപിഐ ആണ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സി കൃഷ്ണകുമാർ ആരോപിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:47 AM IST
  • എസ്ഡിപിഐ വിജയിച്ച വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
  • സ്ഫോടനം നടന്ന വീട്ടിലെ മൂന്നുപേരും സജീവ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Palakkad News: പാലക്കാട് വീട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സഹോദരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റു

Trending Photos

Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
6
Astrology
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
C Krishnakumar: പാലക്കാട് സ്ഫോടനം; സ്ഫോടനമുണ്ടായത് എസ്ഡിപിഐ സ്വാധീന മേഖലയിലെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ

പാലക്കാട്: പുതുനഗരം സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ. എസ്ഡിപിഐ സ്വാധീന മേഖലയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. എസ്ഡിപിഐ വിജയിച്ച വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്ന വീട്ടിലെ മൂന്നുപേരും സജീവ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻപും പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം നടന്ന് പശുവിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അന്ന് തന്നെ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാനുള്ള എസ്ഡിപിഐയുടെ ശ്രമമാണോ ഇതെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. മൂത്താൻതറ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന സമയത്ത് ബിജെപി ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചതാണെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

Also Read: Stray Dog Attack: പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണം; 11 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

ഈ മൂന്നു സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എസ്ഡിപിഐ ആണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വവും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. വിഷയത്തിൽ ബിജെപി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.

വീട്ടിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കേറ്റിരുന്നു. പാലക്കാട് പുതുനഗരം മാങ്ങോട് വീട്ടിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. മാങ്ങോട് സ്വദേശി ഷരീഫ് (40), സഹോദരി ഷഹാന (28) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ ഷരീഫിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇരുവരേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

C KrishnakumarExplosionPalakkad Newsസി കൃഷ്ണകുമാർപാലക്കാട്

Trending News