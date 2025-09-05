C Krishnakumar: പാലക്കാട് സ്ഫോടനം; സ്ഫോടനമുണ്ടായത് എസ്ഡിപിഐ സ്വാധീന മേഖലയിലെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ

പാലക്കാട്: പുതുനഗരം സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ. എസ്ഡിപിഐ സ്വാധീന മേഖലയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. എസ്ഡിപിഐ വിജയിച്ച വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്ന വീട്ടിലെ മൂന്നുപേരും സജീവ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.
മുൻപും പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം നടന്ന് പശുവിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അന്ന് തന്നെ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാനുള്ള എസ്ഡിപിഐയുടെ ശ്രമമാണോ ഇതെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. മൂത്താൻതറ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന സമയത്ത് ബിജെപി ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചതാണെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഈ മൂന്നു സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എസ്ഡിപിഐ ആണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വവും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. വിഷയത്തിൽ ബിജെപി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
വീട്ടിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കേറ്റിരുന്നു. പാലക്കാട് പുതുനഗരം മാങ്ങോട് വീട്ടിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. മാങ്ങോട് സ്വദേശി ഷരീഫ് (40), സഹോദരി ഷഹാന (28) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ ഷരീഫിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇരുവരേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം.
