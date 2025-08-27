പാലക്കാട്: പീഡന പരാതി തള്ളി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണകുമാര്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ പരാതിക്ക് പിന്നില് സ്വത്ത് തര്ക്കമാണെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. 2014ൽ ആണ് യുവതി പൊലീസിൽ പീഡന പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്വത്ത് തർക്ക കേസിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് തനിക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞത്. തനിക്കെതിരെ രണ്ട് കേസുകളാണ് പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വത്ത് തർക്കത്തിലും ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിലും നേരത്തെ പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
2023ൽ തനിക്ക് അനുകൂലമായാണ് സ്വത്ത് തർക്ക കേസിൽ ഉത്തരവ് വന്നത്. പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് തയാറാണെന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വിശദീകരണം ചോദിച്ചാൽ നൽകുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
