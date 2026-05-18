/VD Satheesan: ലത്തീൻ സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; തീരപ്രദേശത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി

മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിലെ ലത്തീൻ സഭയുടെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ബിഷപ്പ് ഹൌസില്ർ സന്ദര്ർശനം നടത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം: ലത്തീൻ സഭയുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടോടെ വെള്ളയമ്പലം ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അടക്കമുള്ളവരെ സതീശൻ കണ്ടു. മന്ത്രിസഭയിൽ സഭാ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിൽ ലത്തീൻ രൂപത കടുത്ത അതൃപ്തിയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശനം നടത്തിയത്. തീരപ്രദേശത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെ സഭയുടെ അതൃപ്തി മാറിയെന്നും തിരുവനന്തപുരം രൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാ. യൂജിൻ പെരേര പറഞ്ഞു. കോവളം എംഎൽഎ എം.വിൻസെന്റിനെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു സഭയുടെ ആവശ്യം.
ലത്തീൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രി ഇല്ലെങ്കിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലത്തീൻ രൂപതയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്തർ നാടകങ്ങൾക്കിടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് ലത്തീൻ അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ യൂജിൻ പെരേര പറഞ്ഞത്. കടൽ എന്താണെന്ന് പല മന്ത്രിമാർക്കും അറിയില്ല. തീരപ്രദേശത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മന്ത്രിയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രധാനമാണെന്നും യൂജിൻ പെരേര പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
