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CAG Report:കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ കമ്പനിയും വൻ ബാധ്യത; സിഎജി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ

CAG Report: 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിഎജി റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 23, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:44 PM IST
CAG Report:കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ കമ്പനിയും വൻ ബാധ്യത; സിഎജി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ
Image Credit: Kerala Assembly | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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