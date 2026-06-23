/CAG Report:കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ കമ്പനിയും വൻ ബാധ്യത; സിഎജി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിഎജി (കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ) റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓഫ്-ബജറ്റ് കടമെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ബാധ്യതയാകുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓഫ്-ബജറ്റ് കടബാധ്യത 39,230 കോടി രൂപയാണെന്ന് സിഎജി വ്യക്തമാക്കി. തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ മാത്രം 3,511 കോടി രൂപയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കിഫ്ബിയും കേരള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡും സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നും സിഎജി വിലയിരുത്തുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 262.06 കോടി രൂപ സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് ക്രമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. റവന്യൂ കമ്മിയും ധനക്കമ്മിയും കുറച്ച് കാണിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് സിഎജിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിൽ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന വളർച്ച 9.30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.97 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ 0.30 ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേന്ദ്രസഹായത്തിൽ 42 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവും ചെലവിൽ 8.97 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂ ചെലവിന്റെ 64.40 ശതമാനവും മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ശമ്പളവും പെൻഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതായും സിഎജി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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