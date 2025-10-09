English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CAG Report:സംസ്ഥാനം കനത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ; സി ആന്‍ഡ് എജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

CAG Report:സംസ്ഥാനം കനത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ; സി ആന്‍ഡ് എജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

CAG Report: 2019 -20 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023 - 24 വരെ റവന്യൂ ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 9, 2025, 03:38 PM IST
  • ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതികളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നു.
  • ആകെ ചെലവിന്‍റെ 5.18 ശതമാനം മാത്രമാണ് മൂലധന ചെലവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു

CAG Report:സംസ്ഥാനം കനത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ; സി ആന്‍ഡ് എജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം കനത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലെന്ന് സി ആന്‍ഡ് എജി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2019 -20 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023 - 24 വരെ റവന്യൂ ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർന്നുവെന്നും ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതികളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നു. ആകെ ചെലവിന്‍റെ 5.18 ശതമാനം മാത്രമാണ് മൂലധന ചെലവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റവന്യൂ ചെലവിന്‍റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ശമ്പളം, വേതനം പെൻഷൻ എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ്. ഇത്തരം ചെലവുകൾ റവന്യൂ ചെലവിന്‍റെ 68 ശതമാനം വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

ശരാശരി 6.82 ശതമാനമാണ് ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകളിലെ വർദ്ധനവ്. ബജറ്റിന് പുറത്തുളള കടമെടുപ്പുകൾ കൂടി കടത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ജിഎസ്‍ഡിപിയുടെ 37.84 % ആകുമെന്നും സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2023 - 24 ൽ 10632. 46 കോടി രൂപ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു. ഇത്തരം ഓഫ് ബജറ്റ് കടമെടുപ്പുകൾ സഞ്ചിത നിധിയിൽ വരവ് വെക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഈ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ബജറ്റ് മുഖാന്തിരമാണെന്നും സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നു.

Trending News