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Car Accident: കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം; ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്, മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ യുപി സ്വദേശി

Car Accident Kannur: യുപി സ്വദേശി പരം ഛേത്രി, റിസ്വാൻ, ഷാൻ, ഹർഷ് എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:55 AM IST
Car Accident: കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം; ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്, മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ യുപി സ്വദേശി
Image Credit: Accident | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Car Accident: കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം; ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്, മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ യുപി സ്വദേശി
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