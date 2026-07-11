/Car Accident: കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം; ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്, മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ യുപി സ്വദേശി

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ചാലോട് വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. കാർ മരത്തിൽ ഇടിച്ചാണ് വൻ അപകടമുണ്ടായത്. യുപി സ്വദേശി പരം ഛേത്രി, റിസ്വാൻ, ഷാൻ, ഹർഷ് എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
പരിക്കേറ്റയാളെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ അർധരാത്രിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തി കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് പേർ മലയാളികളും രണ്ട് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരുമാണ്.
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