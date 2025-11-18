Accident Case: ഒമ്പത് വയസുകാരി കോമയിലായ വാഹനാപകടം; 1.15 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കോടതി

കോഴിക്കോട്: വടകരയില് വാഹനാപകടത്തില് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയില് കഴിയുന്ന ഒമ്പത് വയസുകാരി ദൃഷാനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും 1.15 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കോടതി. വടകര എംഎസിടി കോടതിയാണ് കേസ് തീർപ്പാക്കിയത്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ തുക നൽകേണ്ടത്. ഹൈക്കോടതിയുടെയും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെയും ഇടപെടലാണ് കേസിൽ നിർണ്ണായകമായി തീർന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കേസിനാസ്പദമായി അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. വടകര ചോറോട് വെച്ച് ദൃഷാനയെയും മുത്തശ്ശി ബേബിയേയും അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാര് ഇടിച്ചിട്ട് നിര്ത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ദൃഷാനയുടെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജില് കോമയിലായിരുന്നു ദൃഷാന. തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം ഇടിച്ചിട്ട കാര് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, വിദേശത്തേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയായ പുറമേരി സ്വദേശി ഷെജീലിനെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് ഏഴ് മാസമായിട്ടും കുടുംബത്തിന് അപകട ഇന്ഷുറന്സ് തുക ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തായാലും കോടതിയുടെ വിധിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന കുടുബത്തിന് ഒരു ആശ്വസമാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.