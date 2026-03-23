Car Accident: നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ മരത്തിലിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേർക്ക് പരിക്ക്; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

തൃശൂർ: ദേശീയപാത 66-ൽ വാടാനപ്പള്ളി തൃത്തല്ലൂർ സെന്ററിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ചാവക്കാട് തിരുവത്ര സ്വദേശികളായ രാമി വീട്ടിൽ രാമി അലി (64), ഭാര്യ ഷഹർബാൻ (55), മക്കളായ കദീജ (22), ഫാത്തിമ (18), ഐഷ (10), അബ്ദുൾ മജിദ് (60) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാമി അലിയെ തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവരും ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലാണ്. തൃത്തല്ലൂർ ജങ്ഷന് സമീപം വെച്ചായിരുന്നു കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശം പൂർണമായി തകർന്നു.
