Car Accident: അഞ്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്ത് കാർ; മകളുടെ സ്‌കൂട്ടറിന് പിന്നിലിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Car Accident Vaikom: വൈക്കം ആറാട്ടുകുളങ്ങര പാലച്ചുവട് മഠത്തില്‍ ചന്ദ്രികദേവി (72) ആണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:18 PM IST
  • വൈക്കം പൂത്തോട്ട റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്
  • നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്

Car Accident: അഞ്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്ത് കാർ; മകളുടെ സ്‌കൂട്ടറിന് പിന്നിലിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കോട്ടയം: വൈക്കത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു മരണം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വൈക്കം നാനാടത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. വൈക്കം ആറാട്ടുകുളങ്ങര പാലച്ചുവട് മഠത്തില്‍ ചന്ദ്രികദേവി (72) ആണ് മരിച്ചത്. മകളുടെ സ്കൂട്ടറിന് പിറകിലിരുന്ന സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രികദേവി.

മകൾ സജിക (50), ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അം​ഗം വൈക്കം അക്കരപ്പാടം ഒടിയിൽ ഒഎം ഉദയപ്പൻ (59) എന്നിവർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. സജികയ്ക്ക് കാലിന് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.30ന് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ALSO READ: കൊല്ലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ അച്ഛനും രണ്ട് മക്കൾക്കും ദാരുണാന്ത്യം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

വൈക്കം പൂത്തോട്ട റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നാനാടം മാർക്കറ്റിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചത്. സജികയും ചന്ദ്രികദേവിയും വൈക്കത്തുനിന്ന് പൂത്തോട്ട ഭാ​ഗത്തേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്നു. പൂത്തോട്ട ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടന്ന് വന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരുവരും ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി പച്ചക്കറിക്കടയുടെ സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന നാല് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് നിന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അം​ഗം ഒഎം ഉദയപ്പന് കാർ ഇടിച്ച് വലതുകൈക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ALSO READ: കണ്ണൂരിൽ സ്വകാര്യബസും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

ഉദയപ്പൻ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ച് ഓടയിൽ വീണു. നാട്ടുകാർ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ചന്ദ്രികദേവിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വൈക്കം കാളിയമ്മനട സ്വദേശിയുടെ കാറാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഇടിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വൈക്കം പോലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Car accidentCar Accident Kottayamകാർ അപകടംസ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു

