Malappuram Accident: മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു

Malappuram Accident News: പാലക്കാട് സ്വദേശീ സക്കീന (42), ബാസില (19), കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഷിയാസ് (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:11 AM IST
  • പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്
  • പാലക്കാട് ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ബസും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കാറും ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂരിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ബസും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കാറും ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പാലക്കാട് സ്വദേശീ സക്കീന (42), ബാസില (19), കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഷിയാസ് (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
(Breaking... Updating)

