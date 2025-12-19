Car Fire: ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു, രണ്ട് കന്നാസിലും പെട്രോൾ വാങ്ങി; നാട്ടുകാർ കണ്ടത് കാർ നിന്നുകത്തുന്നത്

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ധോണിയിൽ കണ്ണംതോട് നീർച്ചാലിനുസമീപം നിർത്തിയിട്ട കാർ ആളിക്കത്തുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30-ഓടെ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ധോണിയിൽ നിന്ന് പൊരിയാനിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയിൽ ഇരുവശവും പാടശേഖരമാണ്. ഇവിടെ പാലത്തിനോട് ചേർത്താണ് കാർ നിർത്തിയിരുന്നത്.
അടുത്തെങ്ങും ആൾത്താമസം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശം ആണിത്. കാർ കത്തുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഹേമാംബിക നഗർ പോലീസ് അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തുമ്പോൾ കാർ പൂർണമായും കത്തി തീരാറായിരുന്നു. തീയണച്ചപ്പോഴാണ് കാറിനുള്ളിൽ കത്തിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത്.
ഫയർ ഓഫീസർ അൻവറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനയാണ് തീയണച്ചത്. കാർ ഉടമ പോൾ ജോസഫ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നോടെ പന്നിയംപാടത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ധനമടുക്കുന്നത് കണ്ട ആളുകളുണ്ട്. ടാങ്ക് ഫുൾ പെട്രോൾ അടിച്ചെന്നും ഇതിന് പുറമേ രണ്ട് കന്നാസിലായി ഇന്ധനം വാങ്ങിയെന്നുമാണ് വിവരം.
ഇടയ്ക്ക് പോൾ ജോസഫ് ധോണിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ആയിരിക്കാം സംഭവം എന്നാണ് നിഗമനം. കാറിൽ നിന്ന് തീപടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പാല മരത്തിന്റെയും തെങ്ങുകളുടെയും ഭാഗങ്ങളും കത്തിയിട്ടുണ്ട്.
