Car Caught Fire in Idukki: ഇടുക്കിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു

ആറ് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീ ഉയരുന്നത് കണ്ടതോടെ ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയ അപകടമൊഴിവാക്കി. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:40 AM IST
  • ജിയോയും കുടുംബവും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കയറ്റത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടന്ന് കാറിൽ നിന്ന് തീ ഉയരുകയായിരുന്നു.
  • കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി.

Car Caught Fire in Idukki: ഇടുക്കിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു

ഇടുക്കി: എഴുകുംവയലിൽ ഓടികൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീ പിടിച്ചു. പ്രദേശവാസിയായ തോലാനി ജിയോ ജോർജിന്റെ കാറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. പുലർച്ചെ 5.15 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ജിയോയും കുടുംബവും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കയറ്റത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടന്ന് കാറിൽ നിന്ന് തീ ഉയരുകയായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. 

ജിയോയും ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യാ മാതാവുമാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്തിനിടെ ജിയോയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നേരിയ പൊള്ളലേറ്റും. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിലത്ത് വീണ് കുട്ടികൾക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തീ അണച്ചു. കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Fire accidentCar FireIdukki Newsകാറപകടംഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു

