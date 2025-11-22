English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kochi News: മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 14കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരേ കേസ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:58 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി തൃക്കാക്കര പോലീസ് അറിയിച്ചു.
  • മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടിയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
  • സംഭവത്തിൽ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

കൊച്ചി: മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 14കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. കാക്കനാട് ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം. ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരേ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി തൃക്കാക്കര പോലീസ് അറിയിച്ചു.

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടിയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചൂഷണത്തിനിരയായിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ 14 വയസുള്ള കുട്ടിയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kochi NewsDifferently Abled Childchild care centre

