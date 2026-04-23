തൃശ്ശൂര്: പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ പടക്കനിര്മ്മാണശാല ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. മുതലമട വെള്ളാരംകടവിലെ പടക്കനിര്മ്മാണശാലയ്ക്ക് ഇന്നലെ കളക്ടർ സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണശാല ഉടമ കോട്ടയം സ്വദേശി ബിനോയ് ജേക്കബിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കൊല്ലങ്കോട് പോലീസ് ആണ് കേസെടുത്തത്. വെള്ളാരംകടവിലെ പടക്കനിര്മ്മാണശാലയിൽ അനുവദനീയമായതില് കൂടുതല് പടക്കങ്ങളും വെടിമരുന്നും സൂക്ഷിച്ചതായി ചിറ്റൂര് തഹസില്ദാര് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
15 കിലോ വെടിമരുന്ന് മാത്രം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ലൈസന്സാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബിനോയുടെ വെള്ളാരംകടവിലെ പടക്കനിർമ്മാണശാലയിൽ ആയിരം കിലോയോളംവെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ തുടർ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാകളക്ടര് അറിയിച്ചു. പടക്കനിര്മ്മാണ ശാല പോലീസ് സീല് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പുരയില് സ്ഫോടനമുണ്ടായി 14 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിനുമായി കരുതിവെച്ചിരുന്ന കരിമരുന്നാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.
