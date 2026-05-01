  • Pathanmthitta News: ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് യുട്യൂബിൽ പങ്കുവെച്ചു; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

Pathanmthitta News: ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് യുട്യൂബിൽ പങ്കുവെച്ചു; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

Pathanmthitta News: പത്തനംതിട്ട തലച്ചിറ സ്വദേശിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ അനീഷിനെതിരെയാണ് പമ്പ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 1, 2026, 05:01 PM IST
  • 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള വീഡിയോയാണ് അനീഷ് പങ്കുവെച്ചത്.
  • വീഡിയോ ഏപ്രില്‍ 24നാണു യുവാവ് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്.
  • ഏപ്രിൽ 19നാണു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതെന്നാണു വിവരം.

Pathanmthitta News: ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് യുട്യൂബിൽ പങ്കുവെച്ചു; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ വീഡിയോ ചിത്രൂകരിച്ച് യുട്യൂബിൽ പങ്കുവെച്ച യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. പത്തനംതിട്ട തലച്ചിറ സ്വദേശിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ അനീഷിനെതിരെയാണ് പമ്പ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള വീഡിയോയാണ് അനീഷ് പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോ ഏപ്രില്‍ 24നാണു യുവാവ് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ 19നാണു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതെന്നാണു വിവരം. ആളൊഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാംപടി, അതിന് മുകളിലെ കൊടിമരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കാണിച്ചാണ് വിഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

കേസെടുത്തതോടെ മൈ സഫാരി വീഡിയോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പിനോടും ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല നട അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അധികൃതർക്കു മാത്രമേ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളു. അതീവസുരക്ഷാ മേഖലയായ ഇവിടേക്ക് യുവാവ് എങ്ങനെ കടന്നുവെന്നാണു പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

